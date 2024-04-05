Данные с телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе» раскрыли подробности их подготовки к преступлению

09:46, 05 апреля 2024, ПАИ

Следствию удалось получить данные о подготовке к преступлению из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России.

Из данных в телефонах, которые террористы пытались уничтожить, выяснилось, что концертный зал «Крокус Сити Холл» был выбран для нападения по указанию куратора.

Утром 24 февраля один из террористов нашел в интернете и отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Это же следует и из показаний террориста.

Кроме того, в телефоне преступника находились фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

Все эти данные могут свидетельствовать о связи между терактом в «Крокус Сити Холле» и проведением специальной военной операции.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России стало днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.