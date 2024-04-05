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Общество

Находящегося в СИЗО Александра Грацкого не выпустили под домашний арест

Находящегося под стражей заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого не выпустили под домашний арест. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Находящегося в СИЗО Александра Грацкого не выпустили под домашний арест. Фото: ПАИ

Апелляционную жалобу его адвоката Псковский областной суд оставил без удовлетворения.

Ранее Александра Грацкого по решению суда заключили под стражу до 21 мая.

Напомним, что Александра Грацкого задержали по подозрению в получении взятки утром 22 марта. Следственный комитет опубликовал видео задержания. В прокуратуре Пскова признали законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки Александром Грацким.

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