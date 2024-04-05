Находящегося в СИЗО Александра Грацкого не выпустили под домашний арест

12:20, 05 апреля 2024, ПАИ

Находящегося под стражей заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого не выпустили под домашний арест. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Апелляционную жалобу его адвоката Псковский областной суд оставил без удовлетворения.

Ранее Александра Грацкого по решению суда заключили под стражу до 21 мая.

Напомним, что Александра Грацкого задержали по подозрению в получении взятки утром 22 марта. Следственный комитет опубликовал видео задержания. В прокуратуре Пскова признали законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки Александром Грацким.