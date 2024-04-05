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Общество

В московских больницах продолжают оставаться 37 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

В московских больницах продолжают оставаться 37 пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

«Исходя из того, что Москва уделяет особое внимание ургентной помощи, самые сложные пациенты поступали к нам и в федеральные клиники. В ночь [после теракта] в наши больницы было доставлено 85 пациентов, в федеральные – 13 пациентов. На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них только трое», – сказала Ракова.

По ее словам, еще девять москвичей из больниц Московской области в крайне тяжелом состоянии перевели в московские стационары с помощью санавиации на следующий день. Санавиация сыграла большую роль в организации эвакуации пострадавших. «Благодаря тому, что вертолеты прилетали и улетали, не глуша двигатель, мы смогли эвакуировать семерых пострадавших. Это были самые тяжелые пациенты, и каждая секунда была на счету», – добавила заммэра.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России стало днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.

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