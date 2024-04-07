Видеообращение «Своих не бросаем» опубликовал губернатор Псковской области

15:26, 07 апреля 2024, ПАИ

Новое видеообращение «Своих не бросаем» записал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Очередной ролик глава региона опубликовал в своём Telegram-канале. Новый выпуск Михаил Ведерников посвятил псковским дружинникам.

Глава региона подчеркнул, что почти две тысячи подготовленных дружинников оказывают содействие полиции в охране общественного порядка.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил о том, что более 400 задач выполнено псковскими дружинниками с начала этого года.

Также губернатор Псковской области заметил, что, живя в приграничном регионе, по сути, все являются дружинниками: от мала до велика, мужчины и женщины.