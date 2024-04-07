Во время затмения Солнца Луна отбросит на Землю тень шириной 198 километров

19:50, 07 апреля 2024, ПАИ

Луна, которая закроет собой Солнце 8 апреля, отбросит тень на поверхность Земли. Ширина тени составит 198 километров, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, её слова приводит ТАСС.

Специалист отметила, что жители территорий, которые окажутся в тени, смогут увидеть, как Луна полностью закрывает собой солнце. Максимальная фаза затмения, в течение которой Солнце будет полностью закрыто Луной, составит 4 минуты 28 секунд.

Отмечается, что полная фаза затмения Солнца будет видна с территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. В России данное затмение наблюдаться не будет.

Ранее сообщалось, что астроном-любитель запечатлел над Псковской областью «дьявольскую» комету.

Отмечалось также, что Роскосмос утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции, которую планируют запустить в период с 2027 по 2032 год.