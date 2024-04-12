Дмитрий Быстров рассказал, что появится в Доме офицеров Острова-2 после капремонта

11:55, 12 апреля 2024, ПАИ

Капитальный ремонт Дома офицеров проведут в Острове-2 за счёт инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения». Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Это, скорее всего, будет объект, связанный с военно-патриотическй тематикой», – уточнил Дмитрий Быстров.

Также за счёт федеральных средств запланировано проведение ремонта улиц Меркурьева и Егорова в Острове, ремонт школы № 3, закупка для неё оборудования и строительство еще трех ФАПов на территории Островского района.

Напомним, что Остров вошёл в число 50 пилотных опорных населённых пунктов, которые будут развиваться в рамках инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» Минсельхоза России.

Ранее сообщалось, что бассейн появится на улице Карла Маркса в Острове.