Михаил Ведерников: Авторитет парламента Псковской области остаётся неизменным
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил депутатов, сотрудников аппарата Псковского областного Собрания депутатов и ветеранов парламентского движения с 30-летием регионального парламента. Торжества по этому случаю проходят сегодня, 12 апреля, в Пскове.
«Собрание начало работу ещё в 1994 году, и тогда депутаты первого созыва практически с нуля создавали законодательство Псковской области, закладывая фундаментальную основу для работы всех органов власти. С этой базой пройден серьезный путь от бедности и преступности 90-х через экономические кризисы, конфликты, пандемию. Сегодня мы вышли на уверенный путь развития. Все эти десятилетия депутаты областного Собрания были вместе с жителями региона. Жили их проблемами, интересами, принимали законы, реагируя на новые вызовы, и проводили необходимые преобразования», – подчеркнул глава региона.
Михаил Ведерников также отметил, что за 30 лет областное Собрание приняло 2624 закона и 8445 постановлений. «Учитывая, какая это кропотливая и сложная, ответственная работа, ваш труд заслуживает искренней признательности и уважения», – сказал губернатор.
«Авторитет нашего парламента остаётся неизменным в системе региональных органов власти. На протяжении всех последних лет правительство региона, Собрание депутатов, наши сенаторы, представители в Государственной Думе, главы муниципалитетов тесно взаимодействуют по вопросам законотворчества, экономики и реализации государственной политики. Мы вместе боролись с пандемией, противодействовали информационным атакам, разрабатывали меры поддержки участников СВО, работали над развитием экономики нашего региона. Благодарю вас за плодотворную работу, неизменно конструктивное взаимодействие и своевременное принятие важных, хотя и не всегда простых решений», – поблагодарил губернатор.
Отдельную благодарность Михаил Ведерников выразил председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову «за помощь, постоянную включенность, мудрые советы и искреннее желание развивать регион». На церемонии Михаил Ведерников наградил Александра Котова медалью Княгини Ольги.
«Каждый из вас обладает уникальным опытом, собственной позицией, способностью мыслить на перспективу, принимать взвешенные решения и брать за это ответственность. Мы с вами вместе пишем историю современной Псковской области, создаем фундамент для нашего будущего и для будущего наших детей. Рассчитываю на дальнейшую плодотворную совместную работу», – заключил глава региона.
Напомним, что 30 лет назад, 8 апреля 1994 года, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.
Подробнее об истории Псковского областного Собрания депутатов можно прочитать здесь.
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