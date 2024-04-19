Александр Голышев – об инициативе Владимира Мединского: В каждом учебнике истории должен быть и региональный компонент

15:45, 19 апреля 2024, ПАИ

Помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на круглом столе в Пскове предложил исследователям внести дополнительную информацию о региональной истории в обновлённые учебники по предмету с 5-го по 9-й класс. Такую инициативу в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Очень хорошо, что в День памяти Александра Невского была встреча с руководителем Российского военно-исторического общества в Пскове. И действительно, под редакцией Владимира Мединского готовится целая линейка учебников по истории. Это нужно сделать, потому что наша история в старых была представлена весьма кургузо», – отметил Александр Голышев.

По его словам, в каждом учебнике истории должен быть и региональный компонент. «Понятно, что каждый регион туда не вставишь, но он [Владимир Мединский. – ПАИ] на встрече подчеркнул роль Пскова в древней истории. Такие вещи, как Ледовое побоище, Москва – Третий Рим, Филофей – ведь все национальные герои прошли через Псков. И конечно, в какой-то степени это должно быть отображено. Но это не умаляет ценности, когда издаются местные пособия в разрезе и добавлении к этим всем материалам», – подчеркнул Александр Голышев.

Притом изучение истории в более масштабном варианте происходит только сейчас, сказал он. «Например, ситуация с годом рождения Александра Невского: дореволюционная историография считала, что он родился в 1219 году, советская – в 1220 год, а сейчас благодаря историку Кучкину установили, и, видимо, все ученые соглашаются с этим, что его рождение было в 1221 году. Понимаете, мы даже не знаем до конца биографию великого национального героя. Также есть и диспуты о том, какое было вооружение, сколько воинов погибло – это всё нужно изучать не с позиции политических догматов, а с позиции чистейшей истории, которая может эффективно ответить на ряд вопросов», – заключил он.

Напомним, что 18 апреля в России отмечали День воинской славы – день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этот день помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Псковскую область. В частности, он возложил цветы к памятнику в Самолве.