40% псковичей сталкивались с абьюзом на работе
Сталкивались ли псковичи со злоупотреблением властью со стороны руководства на работе, выяснили аналитики. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Стало известно, что 40% опрошенных жителей Пскова сталкивались с проявлениями абьюза со стороны начальства. При этом на такие случаи чаще всего откликнулись люди до 34 лет (их было 45%). Они, в свою очередь, не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений.
Злоупотреблением власти на работе псковичи считают нарушение трудового законодательства, оскорбления, повышенный тон, унижение, самодурство.
Ранее сообщалось, что 34% псковичей хотели бы сменить профессию. Кроме того, работающие псковичи мечтают об отпусках на море. Также ранее псковичи рассказали, как часто конфликтуют на работе.
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