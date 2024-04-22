40% псковичей сталкивались с абьюзом на работе

08:57, 22 апреля 2024, ПАИ

Сталкивались ли псковичи со злоупотреблением властью со стороны руководства на работе, выяснили аналитики. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Стало известно, что 40% опрошенных жителей Пскова сталкивались с проявлениями абьюза со стороны начальства. При этом на такие случаи чаще всего откликнулись люди до 34 лет (их было 45%). Они, в свою очередь, не готовы мириться с любым проявлением неуставных отношений.

Злоупотреблением власти на работе псковичи считают нарушение трудового законодательства, оскорбления, повышенный тон, унижение, самодурство.

Ранее сообщалось, что 34% псковичей хотели бы сменить профессию. Кроме того, работающие псковичи мечтают об отпусках на море. Также ранее псковичи рассказали, как часто конфликтуют на работе.