Более 30% рекрутеров в Пскове интересует информация о хобби в резюме

14:35, 24 апреля 2024, ПАИ

36 % рекрутеров в Пскове полагают, что потенциальные работники должны указывать в резюме свои увлечения и хобби. Такие данные по итогам опроса приводит сервис SuperJob.

Кроме того, 29 % менеджеров по персоналу хотят, чтобы в резюме указывались увлечения, которые соответствуют специальности. А ещё 27 % рекрутеров считают эту информацию вовсе лишней.

Также 5 % менеджеров сообщили, что отказывали кандидатам в работе из-за хобби. Чаще всего таким людям отказывали из-за занятий экстремальными видами спорта.

Ранее сообщалось, что псковичи рассказали о страхах, связанных с работой. Кроме того, стало известно, сколько жителей Пскова сталкивались на работе с абьюзом. Также псковичи рассказали, как часто конфликтуют на работе.