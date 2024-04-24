Артистический персонал в количестве 150 человек приедет в «Михайловское» на Дни пушкинской поэзии

18:52, 24 апреля 2024, ПАИ

На Дни пушкинской поэзии и русской культуры артистический персонал в количестве 140-150 человек приедет в «Михайловское», рассказал генеральный директор «Русского концертного агентства», директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета Дмитрий Гринченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 апреля.

«Артистический персонал будет порядка 140-150 человек в общей сложности: это хор, оркестр, оперные певцы, актёры плюс достаточно большая техническая бригада (звуковики, операторы, телевизионщики с ГТРК «Культура»)», – отметил Дмитрий Гринченко.

Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура».

«По поводу зрителя: самое главное для нас, чтобы зритель не только пришёл, но и остался с нами до конца. Опыт говорит, что постановка производит невероятное эмоциональное впечатление на тех, кто на ней оказывается. В том же Воткинске на диковинку собрать 30 тысяч зрителей сложно, но возможно. Но когда они вместе с тобой проводят час сорок и не уходят, а ещё и вместе с маленькими детьми в колясках, ты понимаешь, что это така ответственность! И то, к чему мы стремимся, – сделать искусство частью жизни людей сегодня», – подчеркнул Дмитрий Гринченко.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут в этом году с 6 по 9 июня.