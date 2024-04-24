Артистический персонал в количестве 150 человек приедет в «Михайловское» на Дни пушкинской поэзии
На Дни пушкинской поэзии и русской культуры артистический персонал в количестве 140-150 человек приедет в «Михайловское», рассказал генеральный директор «Русского концертного агентства», директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета Дмитрий Гринченко на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 24 апреля.
«Артистический персонал будет порядка 140-150 человек в общей сложности: это хор, оркестр, оперные певцы, актёры плюс достаточно большая техническая бригада (звуковики, операторы, телевизионщики с ГТРК «Культура»)», – отметил Дмитрий Гринченко.
Ранее сообщалось, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура».
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области пройдут в этом году с 6 по 9 июня.
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