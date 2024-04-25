На стенде Псковской области на выставке «Россия» прошёл мастер-класс по изготовлению восковых свечей

22:30, 25 апреля 2024, ПАИ

На стенде Псковской области на ВДНХ в Москве прошёл мастер-класс по изготовлению восковых свечей сегодня, 25 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Свою программу представил социально-культурный центр «Троицкий», созданный по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Центр ведёт свою работу на базе Свято-Троицкого собора Пскова. Посетители выставки принимали участие в мастер-классе по созданию восковых свечей. Уверены, такие свечи долго будут радовать своих владельцев теплом и уютом, напоминая о гостеприимстве Псковской земли», – говорится в сообщении.

Кроме того, выставку «Россия» на ВДНХ сегодня посетил 11-миллионный гость.

Ранее сообщалось, что мастерица Татьяна Криксина из Псковской области проводит мастер-классы по резьбе по дереву на выставке-форуме «Россия».

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.