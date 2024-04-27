Срок перекрытия проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте в Пскове продлён до 16 мая

18:09, 27 апреля 2024, ПАИ

Перекрытие проезда у дома № 76/2 на Рижском проспекте в Пскове продлевается до 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В администрации пояснили, что перекрытие проезда связано с ремонтом инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее сообщалось, что часть дороги на улице Розы Люксембург в Пскове закроется с 24 апреля по 8 мая в связи с дорожными работами.