Конкурс детских рисунков на тему безопасности дорожного движения проходит в Псковской области

19:24, 27 апреля 2024, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области проводит конкурс детских рисунков на тему безопасности дорожного движения «Не уверен – не обгоняй!» в рамках этапа чемпионата России – ралли «Псков-2024». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс пройдёт с 26 апреля по 17 мая. Возраст участников – от 12 до 16 лет. Один участник может представить на конкурсе только одну творческую работу. Коллективные работы к конкурсу не допускаются.

Конкурсная работа должна раскрывать необходимость соблюдения правил дорожного движения, соответствовать тематике конкурса и требованиям к формату творческих работ.

Работы принимаются исключительно в электронном (отсканированном) виде в формате jpeg или иных графических форматах по электронной почте Faspo@inbox.ru.

Итоги конкурса будут подведены 21 мая 2024 года в 17:00 часов. Результаты будут опубликованы на сайте.