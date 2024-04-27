Псковичи потеряли около двухсот тысяч рублей из-за мошенников
Несколько жителей Псковской области лишились около двухсот тысяч рублей из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Трём жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. Они сообщили псковичам, что злоумышленники собираются незаконно завладеть их деньгами. После этого преступники порекомендовали жителям области срочно перевести деньги не якобы безопасные счета. А некоторым из них предложили допзаработок в Интернете.
По итогам этого потерпевшие, среди которых было два пенсионера, потеряли около двухсот тысяч рублей. Они обратились за помощью к полицейским. Уже возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские выясняют все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что около 50 преступлений в сфере мошенничества раскрыли за три месяца в Пскове. Кроме того, стало известно, какую самую большую сумму украли злоумышленники у псковичей.
О новых схемах мошенничества читайте по ссылке.
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