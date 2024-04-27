Псковичи потеряли около двухсот тысяч рублей из-за мошенников

12:18, 28 апреля 2024, ПАИ

Несколько жителей Псковской области лишились около двухсот тысяч рублей из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Трём жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. Они сообщили псковичам, что злоумышленники собираются незаконно завладеть их деньгами. После этого преступники порекомендовали жителям области срочно перевести деньги не якобы безопасные счета. А некоторым из них предложили допзаработок в Интернете.

По итогам этого потерпевшие, среди которых было два пенсионера, потеряли около двухсот тысяч рублей. Они обратились за помощью к полицейским. Уже возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские выясняют все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что около 50 преступлений в сфере мошенничества раскрыли за три месяца в Пскове. Кроме того, стало известно, какую самую большую сумму украли злоумышленники у псковичей.

О новых схемах мошенничества читайте по ссылке.