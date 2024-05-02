О пасхальных традициях сето расскажут псковичам

15:35, 02 мая 2024, ПАИ

О пасхальных традициях народа сето расскажут псковичам и гостям Псковской области в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Кроме пасхальных традиций гости узнают и о секретах традиционной кухни сето. Программа будет проводиться с 5 по 9 мая в 12:00. А 7 и 8 мая в 12:00 будет организована интерактивная программа для детей.

Предварительно записаться можно по номеру 8-911-385-34-61.

Ранее сообщалось, что башни Псковской крепости перешли на летний режим работы. Власьевская, Плоская, Высокая, Варлаамовская и Покровская башни теперь работают с 10:00 до 20:00. Кассы работают до 19:30.

А о том, какие необычные экспонаты представлены в музее радио в Пскове, можно прочитать здесь.