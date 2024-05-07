Алексей Севастьянов – о вступлении Владимира Путина в должность президента: Сегодня мы пишем новую главу истории России
Церемонию инаугурации Владимира Путина прокомментировал председатель комитета по законодательству и МСУ Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Во время клятвы президента прозвучали, как мне кажется, самые главные слова для всех жителей нашей страны. Президент будет беречь и созидать нашу страну. И я с уверенностью и гордостью могу сказать, что сегодня мы пишем новую главу истории России. У меня очень большие надежды на предстоящие годы работы президента», – отметил Алексей Севастьянов.
Президент в ходе своего послания озвучил важные направления, которые будут развиваться в России. Это вопросы, связанные с темой безопасности, семьи и молодёжью, обратил внимание депутат.
Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Она проходила в Андреевском зале Кремля.
В церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ от Псковской области участвовали губернатор Михаил Ведерников, сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутат Госдумы Александр Козловский, доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах Александр Седунов, Надежда Васильева, Андрей Ключко.
Напомним, Владимир Путин победил на выборах президента, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года. Он набрал 87,28 % голосов избирателей (76 277 708 человек). Этот президентский срок станет для Владимира Путина пятым.
Алексей Севастьянов – о вступлении Владимира Путина в должность президента: Сегодня мы пишем новую главу истории России
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