Летние корпоративы планируют 44% компаний Пскова

09:40, 08 мая 2024, ПАИ

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Пскова. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 36% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 20% пока не определились с решением, сообщается в опросе компании SuperJob.

Из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 40% хотят увеличить прошлогодний бюджет. 33% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году, и лишь 9% — сэкономить.