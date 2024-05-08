Стенд Псковской области на выставке «Россия» преобразится к Всероссийскому свадебному фестивалю

11:43, 08 мая 2024, ПАИ

Стенд Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» преобразится к Всероссийскому свадебному фестивалю. Мероприятие пройдёт с 12 по 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На площадке будут представлены атрибуты старинных свадебных ритуалов, приданое невесты и «добро» жениха. Кроме того, организаторы предложат гостям стенда принять участие в мастер-классах, квестах и играх.

В первый день фестиваля на выставке будет свадебное шествие. В нём примут участие будущие супруги, известные артисты, творческие коллективы, в том числе из Псковской области, а также ансамбль цыганского театра, гармонисты в образах женихов, ходулисты, цирковые артисты и аниматоры в образах ангелов.

Каждый день фестиваля будет посвящён одному из этапов свадебного обряда: сватовству, помолвке и обручению, девичнику и мальчишнику, выкупу и свадебным гуляниям, свадебному пиру. Завершится фестиваль масштабным свадебным флешмобом, в котором примут участие все зрители.

Ранее сообщалось, что молодая пара из Пскова поженится на выставке «Россия» в Москве.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.