Как оформить фото для участия в акции «Бессмертный полк»

12:17, 08 мая 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут поучаствовать во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в разных форматах. Рассказываем, где и как оформить портрет ветерана.

Оформить портрет героя можно в онлайн-конструкторе. Для этого необходимо загрузить фотографию ветерана на сайт в формате jpg, jpeg, gif или png и выбрать понравившуюся рамку. Затем нужно указать фамилию, имя и отчество героя, его воинское звание (в этом поле можно указать, что герой был тружеником тыла, ребёнком войны и прочее). Также в компьютерной версии программа предложит указать годы жизни героя, а после этого нужно будет добавить на фото один из трёх предложенных стикеров. После нажатия на кнопку «Оформить фотографию» файл макета сохранится на устройстве.

Оформленный портрет героя можно поставить на аватар в соцсетях или распечатать и разместить его на автомобиле, добавить фото в бейдж, напечатать его на одежде.

Как пройдёт акция «Бессмертный полк» в Псковской области, можно узнать здесь.