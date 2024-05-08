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Общество

Жителей Псковской области призывают поддержать проекты региона в голосовании на выставке «Россия»

Четыре проекта от Псковской области будут представлены на конкурсе проектов на Международной выставке-форуме «Россия», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Жителей Псковской области призывают поддержать проекты региона в голосовании на выставке «Россия». Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Конкурс будет проходить с 10 мая по 3 июля. Представлять регион будут проект благоустройства Степановского лужка от комитета по строительству и ЖКХ, проект развития водного туризма в Псковской области от комитета по туризму, проект фольклорного этнографического парка в Усвятах от комитета по культуре и проект территории уличных культур на площадке «Таблетки» в Пскове от комитета по молодёжной политике.

Узнать подробнее о проектах и проголосовать можно на сайте. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать регион. Проголосовать можно за каждый проект.

Ранее сообщалось, что молодая пара из Пскова поженится на выставке «Россия» в Москве.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие завершится в середине апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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