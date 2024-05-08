Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
Псковские росгвардейцы поддержали акцию «Георгиевская ленточка» в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Получить ленточку от сотрудника Росгвардии можно в офисе приёма и при входе в Псковский музей-заповедник.
Кроме того, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность на территории региона, выходят на службу с георгиевскими ленточками на груди.
Отметим, что акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех муниципалитетах Псковской области.
Как будут праздновать 9 Мая в Пскове, читайте в специальном материале ПАИ здесь.
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