Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

15:34, 08 мая 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы поддержали акцию «Георгиевская ленточка» в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Получить ленточку от сотрудника Росгвардии можно в офисе приёма и при входе в Псковский музей-заповедник.

Кроме того, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность на территории региона, выходят на службу с георгиевскими ленточками на груди.

Отметим, что акция «Георгиевская ленточка» проходит во всех муниципалитетах Псковской области.

Как будут праздновать 9 Мая в Пскове, читайте в специальном материале ПАИ здесь.