В Санкт-Петербурге прошли обыски в компании, автобус которой упал в реку
В компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Кроме того, сотрудники Следственного комитета изъяли документацию фирмы для последующего изучения и допросили сотрудников в руководящих должностях.
Ранее сообщалось, что до семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге.
Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая. Специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники.
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