В Санкт-Петербурге прошли обыски в компании, автобус которой упал в реку

15:05, 11 мая 2024, ПАИ

В компании, автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, прошли обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета изъяли документацию фирмы для последующего изучения и допросили сотрудников в руководящих должностях.

Ранее сообщалось, что до семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге.

Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая. Специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники.