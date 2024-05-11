Митрополит Арсений посетил обитель милосердия в псковской деревне

17:27, 11 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил обитель милосердия в честь иконы Божией Матери «Милующая» в деревне Вехно Новоржевского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Владыка встретился с духовником обители протоиереем Иоанном Мироновым, сёстерами и воспитанниками детской миссии.

Митрополит Арсений также преподнёс в дар обители икону Воскресения Христова.

Ранее сообщалось, что митрополит поздравил епископа Великолукского и Невельского Сергия с 50-летием служения в священном сане. Кроме того, владыка завёл собственный Telegram-канал.