Митрополит Арсений посетил обитель милосердия в псковской деревне
Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил обитель милосердия в честь иконы Божией Матери «Милующая» в деревне Вехно Новоржевского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Владыка встретился с духовником обители протоиереем Иоанном Мироновым, сёстерами и воспитанниками детской миссии.
Митрополит Арсений также преподнёс в дар обители икону Воскресения Христова.
Ранее сообщалось, что митрополит поздравил епископа Великолукского и Невельского Сергия с 50-летием служения в священном сане. Кроме того, владыка завёл собственный Telegram-канал.
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