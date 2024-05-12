Суд арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса в Санкт-Петербурге

14:55, 12 мая 2024, ПАИ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю упавшего в реку автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до семи человек увеличилось число жертв аварии с автобусом, вылетевшим с моста в реку в Петербурге.

Напомним, автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 мая. Специалисты подняли рейсовый автобус из реки Мойки с помощью тяжёлой техники.