В Псковской области разрабатывают маршруты для речного судна «Иния»

15:20, 14 мая 2024, ПАИ

Проработка маршрутов для речного судна «Иния» идёт в Псковской области, сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

«Прорабатываются маршруты, потому что есть требования по фарватеру. Всё в проработке», – отметила Ольга Тимофеева.

У судна есть технические требования и условия, которые будут соблюдены на 100 %, подчеркнула она.