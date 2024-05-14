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Общество

В Псковской области разрабатывают маршруты для речного судна «Иния»

Проработка маршрутов для речного судна «Иния» идёт в Псковской области, сообщила вице-губернатор Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 14 мая.

В Псковской области разрабатывают маршруты для речного судна «Иния». Фото: «Ушаковские верфи»

«Прорабатываются маршруты, потому что есть требования по фарватеру. Всё в проработке», – отметила Ольга Тимофеева.

У судна есть технические требования и условия, которые будут соблюдены на 100 %, подчеркнула она.

Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области. Речной трамвай прибыл в регион в апреле.

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