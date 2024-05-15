Плохо ест и пытается укусить: стали известны подробности о судьбе спасённого псковского медвежонка
О судьбе спасённого в Псковской области медвежонка рассказали сотрудники тверского Центра спасения медвежат. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В течение двух дней медвежонка видели на обочине дороги. Когда стало понятно, что медведицы рядом нет, а медвежонок очень ослаб, его забрали, рассказали в центре.
«Специалисты комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области очень быстро оформили все необходимые документы для транспортировки и передачи медвежонка», – отметили в учреждении.
Медвежонок достаточно крупный, но при этом худой. Медвежий малыш провёл минимум месяц с медведицей после выхода из берлоги, поэтому он очень активно проявляет свой дикий норов, как всякое дикое животное: бросается и пытается укусить, поделились в Центре спасения медвежат.
«По прибытии мы сняли с медвежонка клещей и дали ему высококалорийную молочную смесь, необходимую для восстановления сил. К сожалению, пока медвежонок ест плохо. Будем пытаться откармливать и надеяться, что в ближайшее время медвежий парнишка начнёт выправляться», – заключили в учреждении.
Напомним, что в феврале прошлого года охотник нашёл брошенных медвежат в Локнянском районе. Животных передали в тверской Центр спасения медвежат-сирот и назвали Фасолинкой и Горошинкой. Когда они набрали массу и прошли ветеринарный контроль, то их выпустили на волю в Полистовском заповеднике.
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Плохо ест и пытается укусить: стали известны подробности о судьбе спасённого псковского медвежонка