Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью
Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью, сообщается в опросе SuperJob.
Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла.
В Пскове такие работники сегодня есть в 7% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 16%.
Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.
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