Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью

Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью, сообщается в опросе SuperJob.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла.

В Пскове такие работники сегодня есть в 7% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 16%.

Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
17 мая 2024

Что такое корь и как с ней бороться, объяснила эксперт в медиацентре ПАИ. Главное
17 мая 2024

Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области
17 мая 2024

Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове перекрыли до 21 июня
17 мая 2024

Монтаж пролётов нового пешеходного моста через Пскову запланирован на июль
17 мая 2024

Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова
16 мая 2024

Псковичей приглашают принять участие в квизе по Квентину Тарантино
16 мая 2024

70 вазонов и 38 скамеек установят в ходе благоустройства Сиреневого бульвара в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...