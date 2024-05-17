Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью

09:08, 17 мая 2024, ПАИ

Только 16% работодателей в Пскове готовы принять на работу сотрудников с судимостью, сообщается в опросе SuperJob.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла.

В Пскове такие работники сегодня есть в 7% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью, — 16%.

Готовность трудоустроить ранее судимых демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия — работодатели принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.