Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что такое корь и как с ней бороться, объяснила эксперт в медиацентре ПАИ. Главное

Брифинг, посвящённый вакцинопрофилактике кори, прошёл в медиацентре ПАИ с врачом по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Еленой Перовой.

Главное:

  • около 2 700 доз вакцины от кори поступило в Псковскую область с декабря 2023 по апрель 2024 года, половина из этих доз вакцины уже израсходована;
  • в мае в Псковскую область поступила большая партия вакцины от кори, краснухи и паротита, она уже распределена между медицинскими учреждениями;
  • в Псковской области в наличии два вида вакцин от кори комбинированного типа отечественного производства;
  • в основном прививают детей, так как основная масса взрослых уже привита. Молодёжь должна быть вся привита, за исключением тех, чьи родители сами отказывались;
  • после прививки иммунитет вырабатывается в течение трёх недель;
  • если взрослый человек был в контакте с заболевшим корью, то прививка делается в течение 72 часов, если это ребёнок, то ему колют иммуноглобулин;
  • самой главной опасностью кори является не само заболевание, а осложнения, которые несёт вирус после выздоровления;
  • корь может привести к таким осложнениям, как пневмония, слепота, глухота, различные энцефалиты, а также в качестве осложнений могут быть затронуты различные нервы и отделы головного мозга. При этом осложнения могут возникать не только у взрослых, но и у детей;
  • вакцинация от кори не гарантирует того, что вакцинированный человек не заболеет, но вакцина облегчает течение болезни, а также сводит вероятность возникновения тяжёлых осложнений к минимуму;
  • обычно корью болеют 21 день. Семь дней идёт основная фаза болезни, после которой наступает вторая фаза в 14 дней, во время которой уже не такие острые симптомы болезни, но человек продолжает оставаться заразным;
  • после самой болезни организм, а именно иммунная система, будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев;
  • каждый человек должен быть привит от кори ещё в детстве, если этого не было сделано, то он должен быть привит даже во взрослом возрасте;
  • узнать, прививался человек или нет, можно по картотекам. Если данных в картотеках нет, то нужно сдать анализ крови на антитела к кори;
  • нельзя прививаться тем, кто сейчас болеет корью, у кого обострилось хроническое заболевание или есть аллергия на компоненты вакцины;
  • если появились первые симптомы болезни – нельзя ни в коем случае заниматься самолечением и следует обратиться к врачу;
  • корь передаётся воздушно-капельным путём, и она очень заразная;
  • болеют корью, как правило, один раз, и после болезни вырабатываются в огромном количестве антитела. Лечение в среднем занимает 21 день.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2024

Схема движения автобусов изменилась в Пскове из-за ремонта улицы Яна Фабрициуса
17 мая 2024

До 25 градусов прогреется воздух в Псковской области 18 мая
17 мая 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе
17 мая 2024

Что такое корь и как с ней бороться, объяснила эксперт в медиацентре ПАИ. Главное
17 мая 2024

Число обратившихся с укусами клещей снизилось в Псковской области
17 мая 2024

Движение по участку улицы Красноармейской в Пскове перекрыли до 21 июня
17 мая 2024

Монтаж пролётов нового пешеходного моста через Пскову запланирован на июль
17 мая 2024

Михаил Ведерников назначил председателем регионального комитета по ветеринарии Валерия Удалова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...