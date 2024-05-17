Что такое корь и как с ней бороться, объяснила эксперт в медиацентре ПАИ. Главное
Брифинг, посвящённый вакцинопрофилактике кори, прошёл в медиацентре ПАИ с врачом по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Еленой Перовой.
Главное:
- около 2 700 доз вакцины от кори поступило в Псковскую область с декабря 2023 по апрель 2024 года, половина из этих доз вакцины уже израсходована;
- в мае в Псковскую область поступила большая партия вакцины от кори, краснухи и паротита, она уже распределена между медицинскими учреждениями;
- в Псковской области в наличии два вида вакцин от кори комбинированного типа отечественного производства;
- в основном прививают детей, так как основная масса взрослых уже привита. Молодёжь должна быть вся привита, за исключением тех, чьи родители сами отказывались;
- после прививки иммунитет вырабатывается в течение трёх недель;
- если взрослый человек был в контакте с заболевшим корью, то прививка делается в течение 72 часов, если это ребёнок, то ему колют иммуноглобулин;
- самой главной опасностью кори является не само заболевание, а осложнения, которые несёт вирус после выздоровления;
- корь может привести к таким осложнениям, как пневмония, слепота, глухота, различные энцефалиты, а также в качестве осложнений могут быть затронуты различные нервы и отделы головного мозга. При этом осложнения могут возникать не только у взрослых, но и у детей;
- вакцинация от кори не гарантирует того, что вакцинированный человек не заболеет, но вакцина облегчает течение болезни, а также сводит вероятность возникновения тяжёлых осложнений к минимуму;
- обычно корью болеют 21 день. Семь дней идёт основная фаза болезни, после которой наступает вторая фаза в 14 дней, во время которой уже не такие острые симптомы болезни, но человек продолжает оставаться заразным;
- после самой болезни организм, а именно иммунная система, будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев;
- каждый человек должен быть привит от кори ещё в детстве, если этого не было сделано, то он должен быть привит даже во взрослом возрасте;
- узнать, прививался человек или нет, можно по картотекам. Если данных в картотеках нет, то нужно сдать анализ крови на антитела к кори;
- нельзя прививаться тем, кто сейчас болеет корью, у кого обострилось хроническое заболевание или есть аллергия на компоненты вакцины;
- если появились первые симптомы болезни – нельзя ни в коем случае заниматься самолечением и следует обратиться к врачу;
- корь передаётся воздушно-капельным путём, и она очень заразная;
- болеют корью, как правило, один раз, и после болезни вырабатываются в огромном количестве антитела. Лечение в среднем занимает 21 день.
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