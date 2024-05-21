80% работодателей в Пскове берут на работу родственников сотрудников

08:55, 21 мая 2024, ПАИ

В Пскове 80 % компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов, сообщается в опросе SuperJob.

Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 73 %, а среди компаний крупного бизнеса — уже 87 %.

Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82 % компаний соответственно.