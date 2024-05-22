Михаил Ведерников – о работе с Советом Федерации: Все наши предложения были единогласно поддержаны

14:32, 22 мая 2024, ПАИ

Все вопросы и предложения, поднятые властями Псковской области в Совете Федерации в рамках Дней Псковской области, были единогласно поддержаны, заявил губернатор Михаил Ведерников на пресс-подходе после пленарного заседания в верхней палате парламента в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

«В течение ближайших десяти дней мы вместе поработаем над окончательной редакцией протокольного решения и дальше будем вместе с федеральным правительством воплощать всё это в жизнь», – сказал Михаил Ведерников в ходе общения с журналистами.

Также он заявил о сложности поднятых вопросов. Первый блок вопросов касался бюджета, по словам главы региона, он и его команда остались довольны результатами работы, о чём говорят консультации с Министерством финансов. «Результат будет», – резюмировал губернатор.

Второй блок вопросов был посвящён проблемам строительства и функционирования социальных объектов. Здесь глава региона высказал мнение о необходимости создания адресных программ, даже при существующих мерах поддержки. В частности, такие программы должны быть созданы для коммунальной инфраструктуры, строительства мостов, дорог и многого другого.

«Мне показалось, что наша работа была оценена положительно. Хочу поблагодарить всю нашу региональную команду вместе с нашими депутатами Госдумы, сенаторами. С нашими друзьями на федеральном уровне мы уверенно двигаемся вперёд, и цифры говорят сами за себя», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвященными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.