Александр Котов: Нас радует искреннее желание Совета Федерации помочь Псковской области

14:44, 22 мая 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заявил об искреннем желании членов Совета Федерации помочь Псковской области в решении региональных проблем. Об этом спикер регионального парламента заявил в ходе общения с журналистами после пленарного заседания в Совете Федерации сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Также он рассказал, что для обсуждения в Совете Федерации были отобраны самые важные вопросы, которые волнуют жителей Псковской области.

«Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым мы старались выбрать наиболее важные, проблемные вопросы, которые волнуют жителей нашей области, которые мы понимаем, что нужно решать, и те, которые невозможно решить без помощи федерального центра. Я думаю, что в результате все эти проблемы были нами озвучены», – сказал Александр Котов.

По его словам, все вопросы нашли своё отражение и в решениях комитетов Совета Федерации, и в постановлении, которое приняли сегодня во время пленарного заседания Совфеда.

«У нас ещё есть несколько дней, чтобы доработать те замечания, которые были высказаны. Но я считаю, что вот такая реакция, такой подход Совета Федерации, такое искреннее желание помочь нас только радует. Всегда говорю, что только совместной скоординированной работой можно добиться серьёзных результатов. У нас на сегодняшний день это получается. Словом, для нас сейчас самое главное – сопровождать те решения, которые были приняты в Совете Федерации, и добиться окончательных результатов по тем вопросам, которые здесь, в стенах Совета Федерации, сегодня были подняты», – заключил Александр Котов.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвящёнными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.