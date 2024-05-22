Валентина Матвиенко: К Псковской области должен быть индивидуальный подход

14:24, 22 мая 2024, ПАИ

К Псковской области должен быть индивидуальный подход, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на «Часе субъекта», посвящённом Псковской области сегодня, 22 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время выступления Валентина Матвиенко затронула проблемы Псковской области. Помимо классических для ряда субъектов проблем с дорогами, кадрами, сильной изношенностью коммунальной инфраструктуры и сетей, региону, как приграничной территории, присущи и другие особенные проблемы. «В связи с этим к Псковской области должен быть индивидуальный подход», – отметила спикер.

Валентина Матвиенко призвала коллег из верхней палаты Федерального Собрания особое внимание уделить более тщательной донастройке бюджетной обеспеченности региона, а также поиску новых подходов и инструментов для оперативного выравнивания бюджетной обеспеченности.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвященными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.