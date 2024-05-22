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Политика

Андрей Маковский – о работе в Совете Федерации: Власти Псковской области бились за каждый федеральный рубль

Профессионализм сенаторов, их погружение в проблематику регионов РФ в целом и Псковской области в частности отметил заместитель председателя комитета по законодательству и МСУ, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Андрей Маковский, принимая участие в Днях Псковской области в Совете Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Андрей Маковский – о работе в Совете Федерации: «Власти Псковской области бились за каждый федеральный рубль». Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Он также отметил, что для привлечения дотаций из федерального центра необходимо уметь аргументировать и убеждать.

«Было видно, как бьётся губернатор, как бьётся председатель областного Собрания за каждый рубль, который Федерация в перспективе направит в нашу Псковскую область. Это достойно уважения и действительно впечатляет», – сказал Андрей Маковский.

Ранее о работе, которая проделана Псковской областью и губернатором Михаилом Ведерниковым в рамках Дней области в Совете Федерации, высказался сенатор Алексей Наумец.

Сообщалось также, что строительство новой поликлиники в Псковской области обсудили на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвящёнными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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