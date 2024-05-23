Рестайлинговые Aurus Senat запустят в серийное производство в конце 2025 года

10:59, 23 мая 2024, ПАИ

Рестайлинговый Aurus Senat запустят в серийное производство на заводе в Елабуге в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Aurus Senat выпускается в версиях лимузин и седан в базовом и удлинённом исполнении. Первый лимузин в обновлённой версии был представлен на инаугурации президента РФ.

При этом недавно сообщалось, что в России впервые показали новые автомобили Volga.

Также сообщалось, что Минпромторг рекомендовал госслужащим приобретать машины шести марок, включая Lada и УАЗ, Haval, «Москвич» и Evolute.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны пересесть на автомобили отечественного производства.