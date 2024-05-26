В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали псковича, подозреваемого в краже алкоголя из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
25 мая около 14:00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получили информацию, что из охраняемого гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал тревоги. На месте происшествия росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
По факту кражи проводится проверка.
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