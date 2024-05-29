Почти полмиллиона гостей посетили мероприятия в учреждениях культуры Пскова за год

12:04, 29 мая 2024, ПАИ

Около двух тысяч мероприятий провели в учреждениях культуры Пскова в 2023 году. Их смогло посетить почти полмиллиона жителей и гостей города, рассказал глава Пскова Борис Елкин в ходе отчёта на 22-й сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Среди событийных мероприятий Борис Елкин отметил «Хоровод дружбы» и фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох».

Кроме того, благодаря президентскому нацпроекту «Культура» в городе обновился Центр детского чтения на улице Розы Люксембург. В библиотеке создали интеллектуальный образовательный центр, сочетающий красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие современных услуг, отметил Борис Елкин.

Также в прошлом году библиотека «Родник» на улице Труда прошла конкурсный отбор Министерства культуры России и получила на свою модернизацию 8 млн рублей. Помимо этого, из областного и городского бюджетов дополнительно выделили 800 тысяч на ремонт дополнительных помещений и покупку книг, рассказал глава Пскова. «Библиотека уже начала преображаться», – отметил он.

Среди ещё значимых итогов культуры в 2023 году Борис Елкин обозначил то, что в концертном зале Дома офицеров установили кресла и отремонтировали зал для занятий танцами. Также заменили кровлю, привели в порядок фасад, кабинеты здания музыкальной школы № 4. А ещё в ГКЦ Пскова обновили танцевальный зал, балюстраду второго этажа и закупили новое световое оборудование.