Дождь и гроза начались в Пскове
Дождь и гроза начались в Пскове. Завтра, 30 мая, в Псковской области также ожидаются грозы и до 30 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе. Кроме того, сегодня, 29 мая, в одном из районов региона выпал крупный град. Фотографии и видео можно увидеть здесь.
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