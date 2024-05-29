Дождь и гроза начались в Пскове

16:16, 29 мая 2024, ПАИ

Дождь и гроза начались в Пскове. Завтра, 30 мая, в Псковской области также ожидаются грозы и до 30 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что субтропическое лето будет царить на Северо-Западе России на этой неделе. Кроме того, сегодня, 29 мая, в одном из районов региона выпал крупный град. Фотографии и видео можно увидеть здесь.