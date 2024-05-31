Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора
Оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главе города Борису Елкину во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник», сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Школьники – победители акции «Губернаторский дневник» подняли вопрос оперативного вывоза мусора в Пскове. Губернатор предложил позвонить главе Пскова.
«Порядка 20 машин в течение ближайших дней придёт, чтобы максимально разгрести эти завалы. Жарко, люди жалуются на запах. Надо проконтролировать», – сказал губернатор во время звонка Борису Елкину и и поручил оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора.
«Мы отрабатываем всё в ручном режиме, стараемся минимизировать все возникающие трудности», – ответил глава города.
Ранее Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и расписался в их дневниках.
Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.
За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.
Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора