Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора

Оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главе города Борису Елкину во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник», сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора. Фото: ПАИ

Школьники – победители акции «Губернаторский дневник» подняли вопрос оперативного вывоза мусора в Пскове. Губернатор предложил позвонить главе Пскова.

«Порядка 20 машин в течение ближайших дней придёт, чтобы максимально разгрести эти завалы. Жарко, люди жалуются на запах. Надо проконтролировать», – сказал губернатор во время звонка Борису Елкину и и поручил оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора.

«Мы отрабатываем всё в ручном режиме, стараемся минимизировать все возникающие трудности», – ответил глава города.

Ранее Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и расписался в их дневниках.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 мая 2024

Психолог «билайн университета» назвал три причины, по которым дети сидят в смартфонах
31 мая 2024

Отличники поделились впечатлениями от встречи с псковским губернатором
31 мая 2024

На одном из перекрёстков Пскова ограничат движение 1 июня
31 мая 2024

Псковские врачи готовятся к наплыву пациентов с кишечными инфекциями
31 мая 2024

Михаил Ведерников встретился с родителями победителей акции «Губернаторский дневник»
31 мая 2024

Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора
31 мая 2024

Михаил Ведерников оставил автограф и пожелания в дневниках псковских отличников
31 мая 2024

Псковские отличники побывали в кабинете у губернатора

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...