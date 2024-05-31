Губернатор поручил главе Пскова оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора

14:27, 31 мая 2024, ПАИ

Оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников главе города Борису Елкину во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник», сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Школьники – победители акции «Губернаторский дневник» подняли вопрос оперативного вывоза мусора в Пскове. Губернатор предложил позвонить главе Пскова.

«Порядка 20 машин в течение ближайших дней придёт, чтобы максимально разгрести эти завалы. Жарко, люди жалуются на запах. Надо проконтролировать», – сказал губернатор во время звонка Борису Елкину и и поручил оперативно отрабатывать запросы жителей по поводу вывоза мусора.

«Мы отрабатываем всё в ручном режиме, стараемся минимизировать все возникающие трудности», – ответил глава города.

Ранее Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и расписался в их дневниках.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.