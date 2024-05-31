Отличники поделились впечатлениями от встречи с псковским губернатором

15:31, 31 мая 2024, ПАИ

Победители «Губернаторского дневника» в беседе с корреспондентом ПАИ поделились впечатлениями от встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась сегодня, 31 мая.

«У губернатора очень прикольная работа, мне понравилось. Я смогла посидеть в его кресле, пообщаться с главой региона, было очень круто. Михаил Юрьевич – честный, открытый, вежливый и добрый человек», – поделилась ученица великолукской школы № 13 София Михайлова и подчеркнула, что будет и дальше стремиться учиться на отлично.

Во время встречи с губернатором Артемию Фёдорову из великолукской кадетской школы № 8 удалось подписать официальный документ. «Мне всё понравилось, я рад, что у меня была встреча с губернатором. Я счастлив, что Михаил Юрьевич позволил подписать мне один документ. Мне тоже захотелось стать руководителем, поэтому я буду продолжать хорошо учиться. Больше всего мне запомнилось голосование и фильм, который нам показывали», – рассказал отличник.

Отличница Дарья Петрова из псковского социально-экономического лицея № 21 во время встречи с главой региона подарила ему рисунок его собаки. Девочка рассказала, что очень долго рисовала. «Это было очень интересно и ярко, никогда не думала, что смогу встретиться с губернатором. Я узнала, что у Михаила Юрьевича есть овчарка, поэтому решила её нарисовать. Я рисовала два с половиной часа, было очень трудно, но я всё-таки справилась. Мне очень приятно, что я смогла сделать подарок губернатору», – поделилась девочка.

Дарья Петрова призналась, что теперь поняла, что хорошая учёба даст возможность устроиться на хорошую работу и осуществить свою мечту.

Ранее Михаил Ведерников провёл для отличников экскурсию по своему кабинету, дал им совет и оставил им автограф.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.