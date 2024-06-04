Детский омбудсмен Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

18:17, 04 июня 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

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