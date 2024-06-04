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Детский омбудсмен Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

Детский омбудсмен Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное:

  • самый горячий сезон для угрозы безопасности и здоровью детей – лето. Выпадение из окон, ДТП и происшествия на воде – остаются главными причинами;
  • профилактика, разъяснения, как надо себя вести, что можно, а что нельзя, всё-таки работают – и эта работа должна продолжаться;
  • нельзя давить на детей во время подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и самих экзаменов. Не надо подменять желания и планы детей своими, взрослыми. Поддержите детей;
  • бюрократию при сдаче ЕГЭ надо снижать;
  • проблема буллинга в школах стоит как никогда остро. Ситуация от школы к школе разная. В одних руководство сразу обращается к специалистам, в других директора предпочитают закрывать на проблему глаза;
  • буллинг в школах «помолодел»: проблемы из 6–8-х классов перенеслись в начальную школу;
  • компетенции специалистов в Псковской области, работающих с детьми, по разрешению конфликтных ситуаций, растут;
  • «Ребёнок, погружённый в виртуальный мир, находит себе там единомышленников и собеседников. Тогда родители перестают быть значимыми взрослыми. Там появляются люди, которые также могут нести в себе риски и угрозы. Родители становятся неконкурентоспособны, и взрослых это бесит, а прилетает за это детям, и возникают конфликты», – отметила Наталия Соколова.

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