Продюсер Георгий Шабанов стал членом жюри кинофестиваля «Западные ворота – 2024»

09:57, 17 июня 2024, ПАИ

Продюсер, генеральный директор All Media Company (A START Company) Георгий Шабанов стал членом жюри кинофестиваля «Западные ворота – 2024», сообщается в Telegram-канале фестиваля.

С 2006 года Георгий Шабанов работал в кино- и видеодистрибуции, а в 2011 году основал кинокомпанию All Media Company. С 2012 года он преподаёт в Московской школе кино.

Георгий Шабанов продюсировал порядка 40 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Со мною вот что происходит» (2012), «Страна чудес» (2015), «За час до рассвета» (2019, сериал), «Дело» (2021), «Голиаф» (2022), «Подельники» (2022) и «Слово пацана» (2023).

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

В прошлом году кинофестиваль проходил в Пскове с 7 по 9 июля, его посетили десять тысяч зрителей.Список победителей можно посмотреть по ссылке. Подробнее о том, как проходили «Западные ворота» в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.