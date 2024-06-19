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Общество

Михаил Ведерников: Наиболее критичные вопросы в сфере обращения с ТКО уже сняты

Наиболее критичные вопросы в сфере обращения с ТКО в Псковской области уже сняты, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Вопрос нормализации работы в сфере обращения с ТКО продолжаем держать на прямом контроле. Текущую ситуацию и планы на ближайшую перспективу обсудили с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым», – отметил губернатор Псковской области.

Наиболее критичные вопросы уже сняты – в этом Псковской области помогла техника из соседних субъектов, которая приехала в регион по просьбе Российского экологического оператора, заметил Михаил Ведерников. «Дальнейшая работа также будет идти при содействии федеральных консультантов», – отметил он.

«Сделаем всё необходимое, чтобы сфера обращения с ТКО в нашем регионе полностью соответствовала требуемым стандартам и законодательству», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что в отношении регоператора по обращению с ТКО возбуждено уже два уголовных дела: по факту осуществления ООО «Экопром» предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

Также сообщалось, что губернатор Михаил Ведерников подготовил предложение о лишении компании статуса регоператора по обращению с ТКО.

Кроме того, режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса ввели в Пскове.

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