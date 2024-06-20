540 километров линий электропередачи восстановили псковские энергетики после разгула стихии

12:32, 20 июня 2024, ПАИ

540 километров линий электропередачи восстановили псковские энергетики после разгула стихии, сообщили ПАИ в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Вырванные с корнем деревья, разрушенные кровли домов, сломанные опоры ЛЭП. Это последствия торнадо в Псковской области», – отмечают специалисты.

Над восстановлением сети работают 65 бригад, а также 68 единиц техники.

На данный момент энергетики уже включили 27 линий электропередачи и 368 трансформаторных подстанций.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о ситуации после разгула стихии в регионе.

Напомним, в среду, 19 июня, через Невельский район прошёл смерч. Эксклюзивные кадры последствия смерча в Псковской области можно посмотреть здесь, а о подробностях разрушений и процессе ликвидации последствий можно прочитать по ссылке.