Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов стал гостем «Проекта Реставрация». Главное

18:21, 27 июня 2024, ПАИ

Гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня, стал архитектор-реставратор высшей категории, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.

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