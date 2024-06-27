Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов стал гостем «Проекта Реставрация». Главное
Гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня, стал архитектор-реставратор высшей категории, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.
Главное:
- памятники важно изучать вживую, а не по чертежам. «Памятник болтлив. Он много может о себе рассказать, ты его только спроси правильно»;
- сейчас реставраторам довольно часто приходится работать с чертежами, фотографиями и документацией. Связано это с организационными проблемами;
- важная задача, стоящая сейчас перед профессиональным сообществом, – сохранить тех молодых специалистов, которые сейчас осознанно сделали выбор и начали делать первые шаги в профессии;
- в 1990-х годах многие реставраторы ушли из профессии, это до сих пор продолжает оказывать негативное влияние;
- русское сообщество реставраторов сильно в методологии и превосходит в этом плане западных коллег. Однако теория не сложилась;
- памятники разрушаются, деградация материала идёт, однако всегда есть выбор, что сохранить. «Критерий выбора подлинности между историчностью и образностью всегда позволяет решить эту проблему: мы что-то всё равно сохраним».
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27 июня 2024
Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов стал гостем «Проекта Реставрация». Главное
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