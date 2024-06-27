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Культура

Вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов стал гостем «Проекта Реставрация». Главное

Гостем программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня, стал архитектор-реставратор высшей категории, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов.

Сергей Куликов. Фото: ПАИ

Главное:

  • памятники важно изучать вживую, а не по чертежам. «Памятник болтлив. Он много может о себе рассказать, ты его только спроси правильно»;
  • сейчас реставраторам довольно часто приходится работать с чертежами, фотографиями и документацией. Связано это с организационными проблемами;
  • важная задача, стоящая сейчас перед профессиональным сообществом, – сохранить тех молодых специалистов, которые сейчас осознанно сделали выбор и начали делать первые шаги в профессии;
  • в 1990-х годах многие реставраторы ушли из профессии, это до сих пор продолжает оказывать негативное влияние;
  • русское сообщество реставраторов сильно в методологии и превосходит в этом плане западных коллег. Однако теория не сложилась;
  • памятники разрушаются, деградация материала идёт, однако всегда есть выбор, что сохранить. «Критерий выбора подлинности между историчностью и образностью всегда позволяет решить эту проблему: мы что-то всё равно сохраним».

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