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Общество

Глава Пскова отложил отпуск из-за ситуации с мусором

Глава Пскова Борис Елкин отложил отпуск из-за ситуации с мусором. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

«В Пскове вновь обострилась ситуация с вывозом мусора. Обстановка сложная. Вместе с правительством области ищем пути решения проблемы. Спасибо коллегам и лично губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за помощь и поддержку. В связи с непростой ситуацией свой отпуск отложил», – написал глава Пскова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников прервал свой визит в Белоруссию.

«Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом – перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством. У одного якобы переполнен полигон, хотя коммерческий мусор принимает как ни в чем не бывало. У второго якобы сломался бульдозер», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Михаил Ведерников заявил, что в условиях жары, которая стоит в регионе, подобная ситуация «является откровенным свинством и шантажом».

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