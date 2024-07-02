Последствия грозы устраняют в Дновском районе
Последствия грозы, которая прошла в Дновском районе 1 июля, устраняют специалисты. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
На дорогах муниципалитета устраняют последствия навалов деревьев. Улицу Горную в Дно расчищают от поломанных ветром деревьев.
Кроме того, работы проходят на железнодорожной станции в Дно.
Ранее назвали самые пострадавшие от непогоды муниципалитеты Псковской области. Кроме того, из-за грозы упали светофор и дорожные знаки в Пскове, а также были повалены деревья.
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