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ПсковГУ реализует пять проектов по развитию международных отношений с Сербией

Пять проектов, нацеленных на реализацию программ по развитию международного сотрудничества с Сербией, начнёт реализовывать в этом году Псковский государственный университет. Об этом рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Ильина. Фото: ПАИ

«ПсковГУ на протяжении нескольких лет реализует программы по международному сотрудничеству. Главной страной из ближнего зарубежья была Белоруссия, а дальнего – Индия. От Министерства науки и высшего образования России мы получили приглашения посмотреть другие страны, в частности на Сербию», – отметила она.

В рамках визита в страну делегация Псковской области посетила несколько факультетов Белградского университета и университет в городе Ниш. «Нас больше интересовал университет, который располагался в городе Ниш. Мы с ними не просто заключили соглашение, а договорились о краткосрочных проектах и о долгосрочных перспективах», – рассказала ректор ПсковГУ.

В рамках краткосрочного проекта Передовую инженерную школу Союзного государства посетит делегация сербских инженеров из университета в городе Ниш. «У них разветвлённая система подготовки инженеров. Их компетенции придут к нам, а наши к ним. Ректор университета сам возглавит делегацию», – отметила Наталья Ильина.

Кроме того, в рамках долгосрочного проекта на примере университета в Нише будет запущено международное межвузовское сотрудничество, которое выйдет на новый уровень в комплексной программе. «Чтобы была и мобильность, межгосударственные научные треки, молодёжная политика», – пояснила гостья эфира.

В рамках визита в Белградский университет псковская делегация проработала вопросы сотрудничества с тремя факультетами. От биологического факультета в 2025 году в Россию приедут участники на международную олимпиаду по биологии. Кроме того, от философской кафедры в летний лагерь уже в этом году приедет аспирант. «Хотим в перспективе собрать кафедры, которые на Балканах есть и занимаются русским языком, и сконцентрировать вокруг нашего филологического факультета. В России такого проекта нет, мы будем первые, кто будет делать такой проект с научной точки зрения и правильного русского языка», – подчеркнула она.

Также в октябре медицинскую школу при ПсковГУ посетит декан медицинского факультета Белградского университета.

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