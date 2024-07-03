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Общество

Порядка тысячи многоквартирных домов освободили от ТКО за день в Пскове и Псковском районе

Твердые коммунальные отходы от порядка тысячи домов вывезли вчера в Пскове и Псковском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Порядка тысячи многоквартирных домов освободили от ТКО за день в Пскове и Псковском районе. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

За прошедший день регоператор вывез отходы от 754 многоквартирных домов. Сегодня эта работа продолжится.

Также специалисты ООО «Экогрупп» вывезли отходы от 255 многоквартирных домов по Пскову и Псковскому району.

«Силами добровольцев по Пскову убрано 32 точки, более 500 кубометров мусора, из которых 210 крупногабаритных отходов», – отметил глава региона.

Сегодня крупногабаритные отходы планируется вывезти с площадок по адресам: дом № 123 на улице Инженерной, дом № 83 на улице Юбилейной, дом № 15 на улице Новоселов, дом № 20 на улице Петровской и дом № 42 на улице Советской.

Ранее сообщалось, что 400 тонн отходов вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки.

Напомним, что около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации. Губернатор также озвучил план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО в Псковской области.

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