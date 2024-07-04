Тренер псковской прыгуньи – о проблемах с ногой, давлении соперниц и подготовке к Кубку России

14:59, 04 июля 2024, ПАИ

В преддверии Кубка России по лёгкой атлетике, где выступит псковская обладательница этого трофея в прошлом году Наталья Спиридонова, мы поговорили с тренером спортсменки Екатериной Алексеевой. Выяснилось немало интересных подробностей. Кстати, псковичка начнёт борьбу в секторе для прыжков в высоту 9 июля в 15:40.

– Екатерина Станиславовна, здравствуйте. Скоро Кубок России, поедете с Натальей защищать титул. Насколько готовы к этому?

– Есть опасения. Немного беспокоит нога. Наталья съездила в Брянск, там выступила. Есть какие-то неприятные ощущения в ноге, поэтому пока не знаю. Страшно делать что-то в полную силу. К врачам пока не ходили.

– Сложности с планкой на высоте 1,93 метра в Брянске связаны с этим?

– Я думаю, что сложности в Брянске вызваны не этим. Она поехала без меня, а без тренера всегда не очень просто. Дома перед отъездом была очень хорошая готовность. Перед Брянском можно было говорить, что человек готов. Видимо, это и подвело. Она понимала, что хорошо готова, поэтому решила бороться сразу на более высоких высотах и пропускала первые. Это не совсем верно. Может быть, пересидела, там ещё была жара. Надо было ничего не пропускать, а просто прыгать, как я считаю.

– Результаты соперниц не давят?

– Я думаю, что давят. Наталья говорит, что нет, но я думаю, что не может такое не давить. Если зимой мы выступили ошеломительно, и все удивились, то сейчас все начали прилагать миллион усилий и делать всё возможно и невозможное, чтобы догнать. Это подстёгивает, даёт стимул развитию вида. Видите, как все запрыгали вокруг. У нас и так все были сильные, а сейчас личных рекордов стало ещё больше. После высоких результатов неизбежно следует просадка, потому что организм сработал за гранью своих возможностей, потом он уже не может. Если бы сезон продолжался, то она этот уровень ещё бы продержала, но время прошло, и пришлось начинать всё сначала.

– Не потерялось ли ощущение высоты, которое было зимой?

– Это работает странным образом. Многие люди, не знающие тонкостей, иногда видят, что спортсмен после прыжка валится на планку, палкой прыгает, мы это так называем – когда оттолкнулся и ничего не делаешь. На самом деле в этот момент спортсмен просто понимает, что он не попал в себя и дальше делать что-то бессмысленно – это не тот прыжок. Они уже во время толчка знают ощущение, когда тебя над планкой вышвырнет. А когда ты это попробовал, тогда ты и понимаешь, как должно быть, чтобы получилось.

– Идёт ли подготовка конкретно к Кубку России?

– Кубок тоже важен, но особая подготовка будет идти к августовскому чемпионату России. Так как есть момент с ногой, речи о какой-то специальной подготовке нет. Ты действуешь в угоду здоровью этой ноги, понимаешь, что максимальная работа опасна. А дальше как получится и как позволит нога. Мы сейчас с тейпом тренируемся и не загоняем себя на какие-то сумасшедшие высоты, в этом нет смысла. Перед Брянском человек прыгал на тренировках так, как никогда ещё не прыгал. А что вышло там, вы видите, поэтому это ни о чём не говорит.

– Как вам стадион на месте проведения Кубка России в Чебоксарах?

– Один из любимых стадионов. Он вроде бы старенький, обычненький, но на нём нам всегда прыгалось хорошо, и победы были.

– А с погодой там как?

– Погода там ненормальная. Ужасно жаркая, там тяжело прыгать. Но сейчас что-то происходит, что жарко везде, какое-то одурение. Но не Малайзия, слава богу. Хуже, чем там, уже не будет. Но там тоже своего рода тренировка. Мы и сейчас во время жары тренировались на улице, хотя можно и в манеже. Приближаем себя к условиям, в которых будем прыгать на соревнованиях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».